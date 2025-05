PGR pede a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por mandarem matar Marielle Franco

A Procuradoria-geral da República pediu a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Segundo a PGR, os irmãos foram os mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Rivaldo e os irmãos Brazão negam envolvimento com os crimes. As defesas têm 30 dias para se manifestar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!