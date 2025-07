PGR pede condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado. A PGR também pede a condenação de outras sete pessoas que fazem parte do núcleo um da trama. O processo está na fase final. Segundo a PGR, Bolsonaro era o líder do grupo criminoso que não aceitou o resultado das urnas. O pedido de condenação também inclui generais, ex-ministros e o candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022.



