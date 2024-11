Pianista Arthur Moreira Lima morre aos 84 anos, em Florianópolis (SC)

Nesta quinta (31), foi cremado o corpo do pianista Arthur Moreira Lima. O músico morreu aos 84 anos, vítima de um câncer no intestino. O velório foi aberto ao público. Durante todo o dia, fãs, amigos e familiares se despediram de Arthur. O músico nasceu no Rio de Janeiro e começou a estudar piano ainda criança. Considerado um dos mais talentosos pianistas do país, o pianista impressionou plateias de todo o mundo por mais de 70 anos.