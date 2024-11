PL fecha apoio à candidatura de Davi Alcolumbre, do União, para a presidência do Senado

O PL fechou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre, do União do Amapá, para a presidência do Senado. O partido tem 14 dos 81 senadores e decidiu não lançar candidato próprio. O astronauta Marcos Pontes também lançou o nome à disputa, mas os colegas de bancada dizem que ele vai fazer um voo solo, sem o apoio do partido. A eleição está marcada para fevereiro de 2025.