PM do Distrito Federal afasta sargento que agrediu mulher durante briga de trânsito

A Polícia Militar do Distrito Federal afastou o sargento que agrediu uma mulher durante uma briga de trânsito. Ele também teve o porte de arma suspenso. A vítima teve ferimentos em todo o corpo e prestou queixa na polícia. As agressões aconteceram em Taguatinga, a 25 quilômetros do centro de Brasília. A Polícia Civil apura os crimes de lesão corporal e injúria. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal abriu uma investigação e condenou o que chamou de ato covarde por parte do sargento.



