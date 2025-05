PM é baleado e suspeito morto durante perseguição motivada por tentativa de assalto em Salvador (BA)

Um policial militar foi baleado e um suspeito morto durante um tiroteio em Salvador (BA) nesta sexta-feira (9), após uma tentativa de assalto a uma farmácia. O confronto começou quando dois criminosos, um deles um adolescente de 17 anos, renderam funcionários do estabelecimento e fugiram em direção à orla da cidade. Durante a perseguição, um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O policial, alvejado por três tiros, foi socorrido e passa bem. Um disparo ainda atingiu um ônibus, ferindo uma passageira com estilhaços, que também foi atendida sem gravidade. O segundo suspeito segue foragido.



