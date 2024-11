PMs que faziam segurança do empresário executado no aeroporto detalham momentos antes do crime

Os policiais militares que faziam a segurança do empresário executado no aeroporto de Guarulhos (SP) deram detalhes em depoimento de como foi a parada no posto, antes de buscar o cliente. No termo do depoimento, ao qual o Jornal da Record teve acesso, um dos policiais diz que eles pararam em um posto de gasolina próximo ao aeroporto para comer um lanche. Na hora de sair, o veículo não deu partida. Ele então pediu para um amigo que estava junto ir buscar o cliente, e quando esse amigo chegou ao aeroporto, o crime já tinha acontecido.