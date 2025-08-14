PMs são presos suspeitos de cobrar propina para garantir segurança de comerciantes no RJ

Dez policiais militares foram presos, suspeitos de cobrar propina para garantir a segurança de comerciantes na Baixada Fluminense. A denúncia do Ministério Público envolve policiais militares do batalhão de Belford Roxo. De acordo com os promotores, os PMs exigiam taxas para garantir a segurança de comerciantes e mototaxistas da cidade. Tudo em horário de expediente, e usando viatura, uniforme e armamento da corporação.



