Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

PMs são presos suspeitos de cobrar propina para garantir segurança de comerciantes no RJ

PMs de Belford Roxo exigiam taxas de comerciantes e mototaxistas

JR na TV|Do R7

Dez policiais militares foram presos, suspeitos de cobrar propina para garantir a segurança de comerciantes na Baixada Fluminense. A denúncia do Ministério Público envolve policiais militares do batalhão de Belford Roxo. De acordo com os promotores, os PMs exigiam taxas para garantir a segurança de comerciantes e mototaxistas da cidade. Tudo em horário de expediente, e usando viatura, uniforme e armamento da corporação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Extorsão
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.