Polícia de SP monitora a presença do Comando Vermelho no estado

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro pode cooperar com investigações da polícia paulista que já tinha monitorado a presença do Comando Vermelho no estado de São Paulo. Segundo as investigações a facção carioca atua no interior paulista com supostos prestadores de serviço. Três empresários e um taxista tiveram as prisões preventivas decretadas e são suspeitos favorecer a facção ao participar de um esquema milionário de tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação era Josias Bezerra Menezes, que segue foragido. Conhecido como "Senhor das armas", ele seria o principal elo entre criminosos dos dois estados.



