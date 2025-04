Polícia do RJ encontra 200 toneladas de fios de cobre furtados em galpão de empresa

A Polícia Civil identificou a ligação entre empresas de reciclagem e metalúrgicas com o crime organizado, no Rio de Janeiro. Os agentes encontraram 200 toneladas de fios de cobre, que foram furtadas. Os fios eram retirados de áreas subterrâneas, administradas por concessionárias de serviços públicos. Os suspeitos usavam caminhões para arrastar os cabos e a escolta era feita por traficantes de drogas, que também dividiam o lucro da venda do cobre.



