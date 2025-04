Polícia encontra o cativeiro dos parentes do jogador Jackson Rodriguez, do Emelec do Equador

A polícia encontrou o cativeiro dos parentes do jogador Jackson Rodriguez, do Emelec do Equador. A mulher e o filho de 5 anos foram resgatados na periferia de Guaiaquil, mais de 24 horas depois do sequestro. O jogador disse à polícia que se escondeu embaixo da cama quando os criminosos invadiram a casa da família. Segundo a polícia, o resgate não foi pago.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!