Polícia investiga esquema que desviou dinheiro da Previdência de Belford Roxo (RJ)

A Polícia do Rio de Janeiro investiga um esquema que desviou dinheiro da previdência de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Agentes cumpriram mandados em endereços de suspeitos. Segundo a polícia, as fraudes aconteceram logo após as eleições de 2024 e que a maioria dos beneficiários com a verba desviada não tinha qualquer vínculo com o funcionalismo do munícipio. O prejuízo pode chegar a R$ 15 milhões.