Polícia investiga o desaparecimento de turista britânico no Rio de Janeiro

A polícia do Rio investiga o desaparecimento de um turista britânico. Ele não é visto há três dias. O inglês tinha passagem comprada para São Paulo, mas não embarcou. O passaporte e os pertences dele foram encontrados na casa onde estava hospedado. Denis chegou sozinho ao Brasil e o desaparecimento só foi percebido depois que deixou de comparecer a um compromisso marcado com um amigo. Ele também tinha uma passagem comprada para São Paulo na quarta-feira (11), mas não embarcou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!