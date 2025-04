Polícia prende suspeito de integrar quadrilha especializada em roubo de motos de luxo em SP

A polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de motos de luxo na capital paulista. A investigação apontou que Gabriel Henrique Lopes de Souza, de 18 anos, participou desses roubos. Já aprovada e gravada, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão na casa de Gabriel, na zona leste de São Paulo. Ele foi encontrado escondido em um armário, tentou resistir, mas foi detido. Os policias apreenderam com ele uma moto zero quilômetro, baús de motos de luxo, jaquetas e capacetes. Também foi encontrada uma arma falsa, mas com munição verdadeira. Gabriel possui antecedentes de quando era menor de idade e chegou a cumprir medidas socioeducativas na Fundação Casa.



