Polícia prende suspeitos de aplicarem golpe milionário em Gabigol e outros jogadores

Sete suspeitos foram presos no Paraná e em Rondônia por aplicarem um golpe milionário em jogadores da elite do futebol brasileiro. Com documentos falsos, os criminosos abriam contas bancárias pela internet. Depois, solicitavam a portabilidade de contas verdadeiras. Dessa forma, conseguiram desviar mais de R$ 1 milhão das contas de Gabigol, do Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio. Na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu 15 celulares e vários documentos falsificados. Entre os presos, está o chefe do esquema, detido em Curitiba.



