Polícia Rodoviária usa câmeras com IA para fiscalizar motoristas na Bahia

Na Bahia, câmeras com inteligência artificial instaladas em rodovias ajudam na fiscalização de motoristas que dirigem sem cinto de segurança ou falando ao celular. O uso do cinto de segurança reduz em até 60% as mortes em acidentes de trânsito; mesmo assim, muitos motoristas e passageiros insistem em não usar o equipamento. No estado baiano, de janeiro a novembro deste ano, 17 mil condutores foram multados por não usar cinto de segurança - mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a falta do cinto de segurança nas estradas deixou quase 570 mortos e mais de 1,5 mil feridos nos primeiros nove meses deste ano; em média, duas pessoas morreram por dia no país por causa dessa infração.