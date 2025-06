Polícia suspeita que empresário achado no Autódromo de Interlagos morreu por asfixia

O Jornal da Record teve acesso aos depoimentos do caso do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O amigo da vítima contou que Adalberto ficou agitado após os dois tomarem cerveja e fumarem maconha no dia do desaparecimento. Rafael Aliste esteve com Adalberto Júnior no evento de motociclismo na sexta-feira (31). A viúva da vítima, Fernanda Dandalo, de 34 anos, disse ter trocado mensagens com o marido durante o dia e que ele falou que voltaria à noite. Como Adalberto não chegou, decidiu procurar por ele e foi com a sogra até o autódromo, mas não o encontrou. O laudo preliminar do IML apontou que o corpo não tinha lesões aparentes, nem fraturas. A causa da morte ainda não foi confirmada, porém, uma das hipóteses é asfixia provocada pela compressão do tórax.



