Policiais apreendem carregamento de maconha avaliado em mais de R$ 16 milhões nos Estados Unidos

Policiais apreenderam um carregamento de maconha avaliado em mais de R$ 16 milhões no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. As imagens mostram a droga que estava escondida na bagagem de um homem de 22 anos. Ele embarcaria para São Paulo e foi preso no terminal, acusado de tráfico internacional de drogas. Depois de prestar depoimento, pagou fiança e foi solto. O valor da fiança não foi divulgado.



