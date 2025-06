Policiais apreendem carro blindado por traficantes que era usado em confrontos no RJ

Policiais apreenderam um carro adaptado e blindado por traficantes para ser usado em confrontos na comunidade do Dendê, na zona norte do Rio. O automóvel - que era roubado - foi revestido internamente com chapas metálicas. Os criminosos ainda fizeram buracos no vidro e na lataria, para apoiar armas e atirar de dentro do carro. A estrutura é semelhante à usada pelos blindados da Polícia Militar do Rio. Quatro fuzis e quatro pistolas também foram apreendidos.



