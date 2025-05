Policial de unidade de elite é morto durante operação na Cidade de Deus, no RJ

A Linha Amarela, importante via do Rio de Janeiro, foi fechada por causa de barricadas e confrontos. O governador do estado determinou a ocupação da Cidade de Deus, uma das mais conhecidas comunidades do Rio de Janeiro. Uma operação na comunidade terminou com a morte de um policial civil que pertencia à unidade de elite da corporação. Cinco suspeitos foram presos até o momento.



