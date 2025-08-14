Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ

Um policial militar do Bope foi baleado nesta quarta-feira (13) durante uma operação contra traficantes da maior facção criminosa do Rio. Quatro suspeitos morreram, nove foram presos, além de três menores apreendidos. Em meio ao confronto, moradores da zona oeste da cidade tiveram mais um dia de tensão. Motoristas apavorados precisaram sair do carro para se proteger dos tiros. A Av. Ayrton Senna e a Linha Amarela, na zona oeste do Rio, precisaram ser fechadas. A polícia buscava por criminosos que fugiram de um cerco e se esconderam numa área de mata e no acesso a um condomínio, que teve sua entrada interditada. Os policiais também encontraram fuzis e munição. Dezessete escolas da rede pública e duas unidades de saúde suspenderam as atividades.



