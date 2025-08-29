Logo R7.com
População brasileira cresce 5,1% desde último Censo do IBGE

São Paulo ainda é o estado mais populoso, com mais de 46 milhões de habitantes

JR na TV|Do R7

A população brasileira cresceu 5,1% desde o último Censo do IBGE, em 2022. Agora o número de habitantes já passa de 213 milhões de pessoas. São Paulo ainda é o estado mais populoso, com mais de 46 milhões de habitantes. O estado com a menor população é Roraima, com 738 mil moradores.

