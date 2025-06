População da Faixa de Gaza recebe caminhões com ajuda humanitária nesta quarta (11)

Na Faixa de Gaza, houve confusão na entrega de ajuda humanitária aos palestinos. 45 caminhões levaram itens básicos à população, um recorde em 15 dias. O exército israelense deu tiros de advertência contra ameaças. 25 pessoas morreram na confusão, segundo os palestinos. O número não pôde ser verificado, já que Israel acusa o grupo terrorista Hamas de controlar os hospitais. Em visita oficial a Jerusalém, o presidente Javier Milei se encontrou com parentes dos quatro argentinos sequestrados na Faixa de Gaza. Hoje (11), dois corpos de reféns foram encontrados durante uma operação no território palestino.



