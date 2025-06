Portugal obriga mais de 5,3 mil imigrantes brasileiros a deixarem o país

O governo português vai obrigar mais de 5,3 mil brasileiros a deixarem o país. Assim que forem notificados, os imigrantes terão 20 dias para sair do território português. Os avisos começaram a ser emitidos no mês passado. Ao todo, cerca de 34 mil estrangeiros tiveram os vistos de residência negados.



