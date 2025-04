Prédio do Congresso projeta frase contra o Holocausto, em homenagem aos judeus mortos pelo nazismo

Foi projetada hoje no prédio do Congresso Nacional a frase "holocausto nunca mais". A ação é uma homenagem aos judeus mortos pelo regime nazista. A frase na cor roxa lembra o genocídio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O ato simbólico no dia 23 de abril também homenageia os sobreviventes dos campos de concentração. No último dia 16, a Câmara dos Deputados já havia realizado um evento exclusivamente no Brasil para lembrar das vítimas, que ficou marcado como o primeiro dia nacional da memória do holocausto.



