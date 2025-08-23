Prefeitura de Embu das Artes (SP) fecha canil clandestino onde animais eram submetidos a maus tratos

Uma operação da prefeitura de Embu das Artes na Grande São Paulo fechou um canil clandestino onde os animais eram mantidos em condições de maus tratos. Cerca de 200 cães eram cuidados por apenas uma pessoa em um local totalmente insalubre.



