Prefeitura de SP aposta em tinta antipichação para reduzir os casos de vandalismo

Um dos crimes mais comuns no país, a pichação, une comerciantes e o poder público contra o vandalismo. Nos primeiros sete meses do ano, em São Paulo, foram registradas mais de 400 queixas. A prefeitura aposta em tinta antipichação para reduzir os casos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!