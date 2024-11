Presidente da Câmara de Vereadores de Castro (PR) mata vizinho após discussão por barulho de criança

O presidente da Câmara de Vereadores de Castro, no Paraná, matou um vizinho após uma discussão. Segundo a polícia, o empresário Guilherme Becher, de 33 anos, se irritou com barulho das crianças, que estavam brincando com um quadriciclo, e começou a atirar. Na casa vizinha, estava a família do vereador Neto Fadel. Houve discussão. Armado, o vereador disparou de volta e acabou matando o empresário.