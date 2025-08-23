Presidente do Banco Central americano indica que taxa básica de juros dos EUA pode cair em breve

O presidente do Banco Central americano indicou nesta sexta-feira (22) que a taxa básica de juros dos Estados Unidos pode cair em breve. A declaração repercutiu nas bolsas. Em um evento no estado americano de Wyoming, o presidente do Federal Reserve admitiu que pode rever a taxa básica de juros. Foi o suficiente para as principais bolsas de valores dos Estados Unidos e da Europa fecharem em alta. O índice Dow Jones atingiu o recorde histórico de pontos. Atualmente, os juros básicos nos Estados Unidos estão entre 4,25% e 4,5% ao ano. Nesta sexta-feira (22), o presidente Donald Trump anunciou que a capital Washington vai sediar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol do ano que vem.



