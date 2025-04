Presidente do INSS é demitido após operação que aponta fraude contra aposentados

O presidente do INSS foi demitido depois da operação que apontou fraude contra os aposentados. Alessandro Stefanutto já tinha sido afastado do cargo na manhã desta quarta (23). A demissão veio depois de Lula exigir a saída dele. Fontes ligadas ao presidente afirmam que o rombo de mais de R$ 6 bilhões e a dimensão do escândalo tornaram insustentável a permanência de Stefanutto à frente do INSS.



