Presidente Donald Trump abre processo por difamação contra o The Wall Street Journal

O presidente Donald Trump abriu um processo por difamação contra o The Wall Street Journal. A medida foi anunciada depois que o jornal americano divulgou uma carta que teria sido escrita por Trump em 2003, por conta do aniversário do bilionário Jeffrey Epstein. O presidente americano diz que a carta é falsa. Trump também ordenou que o departamento de Justiça divulgue documentos do caso. Epstein foi acusado de tráfico sexual e morreu em uma prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento.



