Presidente Lula defende soluções criativas para o governo reduzir o déficit habitacional no país

O presidente Lula participou, nesta terça-feira (8), de um encontro da indústria da construção, em São Paulo. Lula defendeu soluções criativas para o governo reduzir o déficit habitacional no país. O presidente conheceu novas tecnologias do setor e defendeu investimentos do governo para reduzir o déficit habitacional, que, segundo o setor, chega a 7 milhões de moradias.



