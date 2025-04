Presidente Lula é vacinado contra a gripe e participa do anúncio de investimentos em SP e MG

O presidente Lula foi vacinado nesta segunda-feira (7) contra a gripe em Minas Gerais. Acompanhado de ministros, Lula participou do anúncio da expansão da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk na cidade de Montes Claros. A empresa anunciou um investimento de mais de R$ 6 bilhões na ampliação da planta industrial. Novos empregos diretos devem ser gerados com a expansão. Durante a tarde, a comitiva do presidente esteve em Cajamar, na Grande São Paulo. Lula visitou o centro de logística e distribuição do Mercado Livre, que anunciou investimentos de R$ 34 bilhões e a contratação de 14 mil pessoas neste ano.



