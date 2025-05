Presidente Lula visita o Paraná e Santa Catarina para compromissos oficiais

O presidente Lula esteve, nesta quinta-feira (29), em dois estados do Sul do país. No primeiro compromisso do dia, no Paraná, ele assinou um decreto que cria um assentamento de terra para 450 famílias. Lula esteve nas cidades paranaenses de Ortigueira e Faxinal. À tarde, Lula participou da cerimônia que marca a retomada das operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, sob a responsabilidade do governo federal.



