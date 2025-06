Presos do regime semiaberto furtam o carregamento de três caminhões em MG

Em Minas Gerais, 25 presos do regime semiaberto furtaram o carregamento de três caminhões. Eles escaparam do ônibus da penitenciária, quando voltavam do trabalho. Todos foram detidos. Como estão no regime semiaberto, saem de dia para trabalhar e retornam à noite para a prisão. O motorista do ônibus disse à polícia que parou para comer neste posto de combustíveis, na BR-040. Nesse momento, os detentos deixaram o veículo e arrombaram três carretas, que estavam estacionadas. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que a parada do ônibus com os detentos contraria as regras do termo de cooperação com o sistema prisional. Os presos devem voltar ao regime fechado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!