Previsão do tempo: chuva deve atingir sul do Brasil e litoral do Nordeste nesta quinta (19)

Nesta quinta-feira (19), há alertas para chuva forte e transtornos em Porto Alegre (RS). No Rio de Janeiro e em São Paulo, o tempo fica firme com tardes quentes. Com o avanço de uma frente fria no oceano, os temporais devem ocorrer entre o norte do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Paraná. No Amapá, o encontro de ventos dos dois hemisférios favorece a formação de nuvens carregadas. Nesta quarta (18), a maior quantidade de chuva foi registrada nos extremos, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!