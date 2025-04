Previsão do tempo: entenda a frente fria que segue estacionada no sudeste do Brasil

A frente fria permanece estacionada no Sudeste do Brasil até domingo (6). Em São Paulo , o tempo seguirá nublado com possíveis chuvas e temperatura máxima de 22 graus. Brasília terá clima firme, enquanto Macapá (AP) deve receber pancadas de chuva à tarde. Confira como devem ficar as outras regiões do país na previsão do tempo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!