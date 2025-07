Previsão do tempo: julho deve ser bem menos frio e chuvoso do que o mês anterior

O mês de julho deve ter uma queda significativa no volume de chuva e no frio em comparação a junho. A circulação dos ventos na atmosfera faz com que a chuva perca força nas áreas centrais do Brasil. No Sul e em parte de Mato Grosso do Sul, os acumulados devem ficar abaixo do esperado. Já no litoral do Sudeste e da Bahia, o avanço de frentes frias pelo oceano deixa a chuva acima da média. Em Porto Alegre, quarta-feira (2) com máxima de apenas 12 graus e chuva fraca à tarde. Em São Paulo, tempo fechado com chuva a qualquer hora. Faz até 14. Em Palmas, tempo firme com até 34. Amanhã, a frente fria avança pela costa do Sudeste e espalha as nuvens de chuva sobre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Sul, o amanhecer ainda deve contar com formação de geada generalizada.



