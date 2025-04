Primeira turma do STF decide, por unanimidade, tornar réus seis aliados de Jair Bolsonaro

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça (22), por unanimidade, tornar réus seis aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por planejarem ações para um suposto golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi o primeiro a falar e detalhou a ação de cada acusado.



