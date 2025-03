Primeira Turma do STF deve concluir nesta quarta (26) julgamento de Bolsonaro e outras sete pessoas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, nesta quarta-feira (26), se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas acusadas de crimes como golpe de Estado, organização criminosa e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Caso a ação prossiga, o processo vai entrar em fase de instrução, com oitiva de testemunhas e novas provas, e um eventual julgamento deve ocorrer ainda este ano, com penas que podem chegar a 43 anos de prisão. Se rejeitada, o caso será arquivado, embora Bolsonaro ainda enfrente outras investigações, como a das joias e a dos cartões de vacina adulterados.



