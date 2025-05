Primeira turma do STF mantém ação contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe

A ministra Cármen Lúcia votou, neste sábado (10), para manter parte da ação contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe. Com o voto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que ele irá responder por golpe de estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do estado democrático de direito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!