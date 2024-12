Primeiro-ministro da França pede demissão após três meses no cargo

O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, entregou hoje (5) o pedido de demissão ao presidente Emmanuel Macron. Barnier ocupou o cargo por três meses. Ontem, parlamentares aprovaram a destituição do primeiro-ministro em uma união entre partidos de esquerda e direita; agora, Macron precisa definir um nome para ser o novo premiê. Barnier permanece no cargo até a nomeação do sucessor.