Produção de veículos tem melhor janeiro dos últimos quatro anos com crescimento de 15,1% De acordo com a Anfavea, foram fabricadas mais de 175 mil unidades no mês

JR na TV|Do R7 10/02/2025 - 22h02 (Atualizado em 10/02/2025 - 22h02 ) twitter

