Projeto de lei prevê a regulamentação dos aluguéis de curta temporada por aplicativos

O Congresso analisa um projeto de lei que busca regulamentar os aluguéis de curta temporada por aplicativos, gerando debates sobre segurança em condomínios. Recentemente, criminosos alugaram um apartamento por quatro dias e furtaram dois apartamentos no Morumbi, São Paulo. A legislação atual permite locações de até 90 dias, mas condomínios podem vetar aluguéis curtos em acordos internos. A Associação das Administradoras de Bens registra queixas por perturbação e danos, com possíveis multas aos proprietários. Os síndicos são incentivados a estabelecer regras rigorosas de segurança para essas locações.



