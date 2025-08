Putin recebe enviado especial americano para discutir fim da guerra com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira (6) o enviado especial americano, Steve Witkoff, para discutir o fim da guerra com a Ucrânia. De acordo com o kremlin, a conversa foi útil e construtiva. O presidente Donald Trump classificou o encontro como altamente produtivo e afirmou estar comprometido em buscar o fim do conflito. Segundo a imprensa americana, Trump planeja se reunir com Putin na próxima semana.



