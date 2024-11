Quase 10 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições para prefeito no país

Cerca de 9,9 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições para prefeito em todo o país. O número representa 29,26% dos brasileiros aptos a votar. A abstenção chamou a atenção do TSE. Foi a segunda maior abstenção em eleições municipais desde a redemocratização. Índice pouco inferior do que o do pleito de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. A presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia, prometeu investigar os motivos.