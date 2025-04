Quatro brasileiros são impedidos de entrar em Portugal a cada dia, segundo dados

Quatro brasileiros foram impedidos de entrar em Portugal a cada dia, totalizando 1470 pessoas, segundo dados do próprio governo do país. O Brasil lidera o número de cidadãos barrados em solo português, com um aumento superior a 700% em relação ao ano anterior. A principal razão é a falta de justificativa para a visita. O governo de Portugal também endureceu as regras para vistos de trabalho, exigindo autorização prévia.



