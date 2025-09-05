Quatro homens são presos suspeitos de participar de roubo a galpão de produtos eletrônicos em SP

Quatro homens foram presos suspeitos de participar do roubo a um galpão de produtos eletrônicos, na capital paulista. A carga foi avaliada em R$ 500 mil. Um dos envolvidos é ex-funcionário da empresa. O circuito interno do depósito flagrou toda a ação, que aconteceu há dois meses. Os criminosos invadem o galpão e rendem as vítimas. Armados, eles ameaçam os funcionários, que são obrigados a colaborar com o roubo, na zona leste de São Paulo. Um dos funcionários tenta reagir e é empurrado. Depois, amarrado. Os assaltantes se espalham e começam a carregar parte do estoque. Eles vão embora levando R$ 500 mil em mercadorias. O motorista do caminhão era um refém, que acabou abandonado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.





O mesmo grupo era procurado por roubar uma loja de conveniência, em um posto, na região de Arujá, também na região metropolitana, dias depois do caso no galpão. Nesta quinta-feira (4), a polícia conseguiu prender quatro dos seis suspeitos de participar do assalto. Este que aparece de moletom e capuz foi identificado como ex-funcionário da empresa - e não tinha passagem pela polícia. O suspeito teria pedido demissão cinco meses antes do assalto e está entre os presos da operação. A polícia conseguiu recuperar a maior parte da carga. Agora, os investigadores querem saber se há mais integrantes do grupo e pra quem as mercadorias eram vendidas.

aqui!