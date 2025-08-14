Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores

Quatro pessoas foram presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente o fundo de garantia de trabalhadores. A quadrilha usava documentos falsos para movimentar a conta do FGTS. Imagens feitas pela polícia mostram a abordagem à suspeita já dentro da agência. A mulher, com documento falso tentava sacar R$ 120 mil de uma conta de FGTS que não era dela. Funcionários da agência em Cocalzinho, a 140 quilômetros de Goiânia, desconfiaram e chamaram a polícia. Pouco depois de prender a suspeita, os policiais chegaram a outros três integrantes do grupo. Um deles estava de moto, perto do banco. Outros dois foram abordados e presos dentro de um carro. Os suspeitos foram indiciados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Os três homens tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. A mulher foi solta na audiência de custódia. Segundo a polícia, ela foi cooptada por uma quadrilha que age em todo Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!