Queda nas temperaturas provoca aumento no número de pessoas que reclamam de dores nas articulações

Com a queda nas temperaturas, aumenta o número de pessoas que reclamam de dores nas articulações. Estudos clínicos comprovam que o frio torna a musculatura do corpo mais tensa, um dos motivos para o maior desconforto. Além disso, o líquido que lubrifica as articulações mais espesso. O frio também diminui o fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo, o que aumenta o desconforto. Saiba mais!



